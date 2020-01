Domani, sabato 18 gennaio si terrà alle 11: 45 all’interno della sala stampa dello stadio Esseneto, la conferenza di mister Salvatore Vullo e dell’attaccante Giuseppe Santangelo. Sarà presentata ai media la partita in trasferta contro il Castellammare, in programma domenica 19 gennaio alle ore 15 presso lo stadio “Giorgio Matranga” di Castellammare del Golfo e valida per la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A.