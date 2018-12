Confcommercio Sicilia su terremoto Catania: Dal Governo risposte immediate

Confcommercio Sicilia è vicina alle imprese dei comuni etnei colpiti il giorno di Santo Stefano da una forte attività sismica prodotta dalla eccezionale attività vulcanica dell’Etna negli scorsi giorni.

“Tante le aziende del comprensorio etneo che hanno subito danni, altre costrette oltre al danno ha dover sospendere l’attività’ in seguito alla scossa di terremoto di giorno 26 hanno. A loro va il sostegno della Confcommercio che sollecita le istituzioni nel voler conoscere quali azioni saranno intraprese per avere riconosciuto il danno causato dal terremoto. Riteniamo positiva la visita nella giornata di oggi a Catania dei due Vice Premier, presenza che è servita a strappare la garanzia della sospensione dei mutui per tutte quelle persone che hanno avuto difficoltà o stanno avendo difficoltà e lo studio di altre forme di sussidio alle popolazioni colpite, già con la dichiarazione dello stato di calamità.

Un plauso a Federalberghi Catania che grazie alla stipula di apposita convenzione con la Regione Sicilia ha permesso la immediata sistemazione di oltre 600 sfollati nelle proprie strutture ricettive”