Confcommercio, si presenta di “Fly to Palermo, book 4 nights, get 1 free night in Agrigento”

Domani, giovedì 2 luglio, alle 16, presso la sede di Confcommercio Agrigento, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Fly to Palermo, book 4 nights, get 1 free night in Agrigento” , iniziativa sullo sviluppo del turismo nel territorio di Agrigento e provincia, organizzata da Federalberghi, AgrigentoExtra e Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino.

Alla conferenza parteciperanno, il sindaco di Agrigento Calogero Firetto, Francesco Picarella Presidente Confcommercio e Federalberghi Agrigento, Giovanni Lopez Presidente AgrigentoExtra, l’amministratore delegato di Gesap, Giovanni Scalia e il presidente di Federalberghi Palermo Nicola Farruggio