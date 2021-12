Confcommercio apre agli asili nido e scuole d’infanzia della provincia di Agrigento

Nasce ad Agrigento “Gruppo Nidi” Confcommercio, l’associazione degli asili nido e scuole d’infanzia private della provincia di Agrigento a cui si registrano le prime adesioni. “Associazione di categoria aderente ad Unione Confcommercio – spiega il vicepresidente Gero Niesi – nasce con la precisa volontà di perseguire, quale fondamento del proprio statuto, la qualità educativa, l’etica nella gestione e la garanzia di un servizio di eccellenza alle famiglie che frequentano le strutture associate. Si tratta – aggiunge Niesi – di attività commerciali che, alla pari di altre, stanno soffrendo in questo particolare momento caratterizzato dalla pandemia. Per questo motivo, sentiamo la necessità di stare accanto ai gestori come interlocutori e concentrando i nostri sforzi per creare una migliore collaborazione tra i gestori del servizio, le istituzioni e le famiglie, per una cultura nazionale dell’infanzia.”