Confartigianato di Agrigento. Venerdì 21 ottobre, alle ore 18:30, presso la sala conferenze della Confartigianato di Agrigento, in via XXV aprile, si terrà un incontro dibattito sul tema: “Il valore delle parole…Seminare speranza in tempo di crisi”. Il relatore sarà il sacerdote e docente di filosofia presso la Facoltà della Pontificia Università Gregoriana di Roma, Rocco D’Ambrosio. A presentare l’iniziativa è Franco Messina, Presidente Provinciale ANAP della Confartigianato di Agrigento.

