Il personale della polizia di Stato ha proceduto all’arresto di R.B., 70 anni, di Ribera, in esecuzione all’ordine di esecuzione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, poichè condannato per omissione di versamenti previdenziali e assistenziali, danneggiamento, frode informatica, corruzione e per reati concernenti la legge fallimentare.

Gli uomini del Commissariato di Sciacca hanno condotto l’uomo presso la Casa circondariale di Agrigento.