Cartello Sociale: “Rinascita del territorio passi anche attraverso l’università”

Il Cartello Sociale ha incontrato il neo presidente dell’Ecua di Agrigento, Nene’ Mangiacavallo per discutere circa le potenzialità dell’Università in una realtà difficile, dove l’economia è al collasso.

“Siamo certi che la rinascita del nostro territorio passi anche attraverso l’università – dicono i componenti del Cartello Sociale – La notizia che le immatricolazioni continuano ad aumentare, giorno dopo giorno, dimostra che l’Ecua Empedocle possa davvero rappresentare il riscatto di una comunità che da decenni è alle prese con tantissime difficoltà. Avere mantenuto l’ateneo, non solo consentirà a tanti ragazzi di potere studiare vicino casa, ma al contempo, le loro famiglie non saranno costrette a far fronte a costi elevati. Inoltre, nella speranza che l’emergenza Covid-19 possa essere superata in tempi brevi e i ragazzi, quindi, possano seguire le lezioni dal vivo, c’è la possibilità che anche l’economia possa risollevarsi. Con il presidente Mangiacavallo e il suo vice Di Maida, siamo certi di poter collaborare al meglio, fornendo tutta la nostra collaborazione al fine di far crescere sempre più questa realtà”.