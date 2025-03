Sconterà l’intera pena in Italia, e non in Germania dove era stato condannato a 4 anni di reclusione, un trentacinquenne di Licata accusato di aver abusato sessualmente della cuginetta nel periodo, fra il 2013 e il 2016, in cui aveva dai 5 agli 8 anni.

Lo ha disposto la seconda sezione penale della Corte di Appello di Palermo, rigettando la richiesta delle autorità tedesche che chiedevano l’estradizione. Il legale dell’uomo, l’avvocato Francesco Lumia, si è opposto alla richiesta delle autorità tedesche di consegnare il licatese anche alla luce di problemi di natura neurologica.

Il trentacinquenne, dunque, sconterà la condanna in Italia.

