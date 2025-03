L’ affidamento del servizio di gestione dei PUA (Punti Unici di Accesso) nel Distretto Socio-Sanitario di Agrigento avverrà tramite procedura diretta, in conformità con il D. Lgs. N. 36/2023.

Il Comune di Agrigento ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di enti qualificati.

L’integrazione tra servizi sociali e sanitari è una sfida cruciale per garantire risposte efficaci e tempestive ai cittadini più fragili. Il Distretto Socio-Sanitariodi Agrigento, attraversoun Decreto del Ministero dell’Interno, si prepara a rafforzare questo principio con l’attivazione dei PUA – Punti Unici di Accesso, strumenti essenziali per una presa in carico completo dei bisogni sociali e sanitari della popolazione.

Il Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, approvato con la Delibera CIPE del 26 ottobre 2012, ha l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi per le fasce più vulnerabili della popolazione. Il Decreto del 20 dicembre 2022 , che sostituisce il precedente Decreto del 30 agosto 2022, assegnazione 646.116,28 euro per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare integrata ( ADI ), dei servizi di assistenza domiciliare (SAD ) e dei Punti Unici di Accesso (PUA) .

Nello specifico, il finanziamento prevede:

202.214,76 euro per l’ADI , servizi di assistenza domiciliare integrata;

398.381,50 euro per il SAD , servizi di assistenza domiciliare;

45.520,02 euro per i PUA , punti di accesso ai servizi sociosanitari.

Il PUA rappresenta una risposta concreta all’esigenza di un accesso semplificato e integrato ai servizi, superando la frammentazione e garantendo un coordinamento più efficace tra ambito sociale e sanitario.

Il Distretto Socio-Sanitario D1 di Agrigento, capofila nell’attuazione del progetto, ha il compito di implementare il servizio attraverso 11 Punti Unici di Accesso distribuiti sul territorio. L’obiettivo è garantire un sistema di accoglienza, orientamento e presa in carico personalizzato per chi necessita di interventi sanitari e sociali.

Il PUA si configura come uno spazio in cui il cittadino può ricevere informazioni, essere ascoltato e indirizzato verso il servizio più adeguato. Questo approccio evita duplicazioni di intervento e favorisce una risposta tempestiva ed efficace ai bisogni emergenti.

Il PUA non è solo un ufficio, ma un vero e proprio snodo tra ospedali, servizi territoriali, assistenza domiciliare e servizi sociali.

Tra le principali funzioni dei PUA troviamo:

Ascolto e valutazione multidisciplinare delle richieste dei cittadini;

Indirizzamento verso i servizi più idonei, riducendo la frammentazione delle risposte;

Coordinamento tra enti sanitari e sociali per una gestione più efficace delle risorse;

Supporto a famiglie e caregiver nella gestione di situazioni complesse.

Grazie ai 45.520,02 euro di finanziamento, ogni PUA sarà dotato della presenza di assistenti sociali per garantire un servizio efficiente e strutturato.

Alcuni elementi chiave della procedura di affidamento:

Durata del servizio : dal 1° aprile 2025 al 31 luglio 2025 (4 mesi);

Importo dell’affidamento: inferiore a 140.000 euro , quindi esente da obbligo di inserimento nel Programma triennale degli acquisti ;

Ruolo del RUP: il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sarà il Dott. Salvatore Parello.

La presenza degli assistenti sociali nei PUA è un elemento strategico per l’integrazione sociosanitaria. Il loro ruolo è centrale nella presa a carico dell’utente , in quanto forniscono:

Un primo livello di valutazione sociale e sanitaria ;

Orientamento verso le risorse del territorio ;

Supporto nella gestione di pratiche e richieste di aiuto .

La loro presenza nei PUA favorisce un approccio olistico ai bisogni del cittadino, garantendo un supporto personalizzato e qualificato.

L’attivazione dei Punti Unici di Accesso rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone più fragili, in particolare anziani non autosufficienti e famiglie con bambini piccoli. I principali benefici attesi sono:

Migliore accesso ai servizi socio-sanitari attraverso un unico punto di riferimento;

Maggiore efficienza nella gestione delle richieste, evitando ritardi e ridondanze;

Maggiore coordinamento tra le istituzioni per una risposta integrata e personalizzata;

Riduzione del carico burocratico per le famiglie, semplificando le procedure di accesso ai servizi.

Prospettive future e sviluppi attesi

Il finanziamento ottenuto rappresenta un importante investimento per il territorio, ma è necessario guardare oltre la fase sperimentale di 4 mesi. Per garantire la sostenibilità del progetto sarà fondamentale:

Monitorare i risultati ottenuti e raccogliere dati sull’efficacia dei PUA;

Pianificare un’estensione del servizio, aumentando la copertura territoriale;

Ricercare ulteriori fonti di finanziamento, anche a livello regionale ed europeo;

Migliorare la formazione degli operatori, affinché il servizio resti al passo con le esigenze della comunità.

L’integrazione tra servizi sociali e sanitari è una sfida complessa, ma rappresenta il futuro dell’assistenza ai cittadini. Il Distretto Socio-Sanitario di Agrigento, attraverso l’attivazione dei PUA, si pone come modello di buona pratica per garantire risposte concrete e tempestive ai bisogni sociali e sanitari della popolazione.

