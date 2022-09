Con due diversi spettacoli, uno a Fontanelle e l’altro a Palma di Montechiaro, si è conclusa la stagione estiva della compagnia teatrale “Lanterna Magica” di Agrigento. Per sette serate la compagnia amatoriale diretta dalla professoressa Josè Tedesco, autrice delle commedie e anche regista degli spettacoli, ha calcato i palcoscenici in diversi comuni della provincia. Si è cominciato da San Giovanni Gemini e proseguito con Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Siculiana, CostabiancaRealmonte, Fontanelle e Palma di Montechiaro.

Ma non hanno portato in scena lo stesso spettacolo. Gli attori, pur essendo solo degli amatori, sono riusciti a rappresentare ben due spettacoli diversi: “L’amore è ceco” e “La mamma è sempre la mamma”. Due commedie esilaranti scritte e dirette da José Tedesco, che hanno fatto divertire il numeroso pubblico accorso per assistere agli spettacoli e che ha gratificato gli artisti con applausi lunghi e scroscianti. Ciliegina sulla torta di questa stagione è stata la convocazione della regista e degli attori della compagnia da parte della produzione del film “Madame Luna”, diretto dal regista Daniele Espinosa, che in questi giorni sta girando ad Agrigento. Alla fine della nuova esperienza si tornerà in studio per preparare altre due commedie per l’anno prossimo.