Concerto di Vasco ad Agrigento per presentare il singolo “Aiu pira, aiu puma”, è una fake news

Probabilmente Vasco Rossi allo stadio Esseneto non lo vedremo mai, considerato lo stato attuale della struttura, abbandonata a se stessa e senza illuminazione. Eppure in queste ultime ore è stata divulgata la falsa notizia di un suo concerto che si terrà proprio allo stadio Esseneto di Agrigento. Per i fan di Vasco la speranza di vederlo in concerto in città, magari alla Valle dei Templi, continua ad esserci. Forse anche per questo motivo molti di loro sono stati tratti in inganno dalla fake news apparsa in queste ultime ore in un evento su Facebook. La pagina del suddetto evento presentava “Vasco Rossi in concerto nell’unica data in Sicilia” per la presentazione del singolo “Aiu pira, aiu puma in collaborazione con Luis Fonzi”. Si tratta chiaramente di una notizia falsa e fantasiosa, inventata di sana pianta dai creatori dell’evento. Online è ormai all’ordine del giorno imbattersi in fake news e, nello specifico, sui social network tali assurdità hanno spesso più successo dell’informazione tradizionale. Si tratta quindi di bufale da evitare che presentano contenuti falsi al 100%.