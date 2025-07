Luis Fonsi ad Agrigento, è scontro sull’annullamento del concerto: “Mai pervenuta la richiesta di deroga” – “Ma noi l’abbiamo inviata”

Il concerto di Luis Fonsi previsto per il 31 luglio al Mia Garden salta, e la polemica si accende. Comune e organizzatori si rimpallano la responsabilità della mancata deroga oraria necessaria per lo svolgimento dell’evento serale.

Il sindaco Miccichè: “Nessuna richiesta ufficiale è arrivata al Comune”

In un comunicato diffuso a seguito dell’annuncio dell’annullamento, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha chiarito la posizione dell’amministrazione comunale:

E, sul tema della deroga:

“Si smentisce categoricamente che sia mai giunta una richiesta formale relativa alla serata del 31 luglio. L’amministrazione non può autorizzare ciò che non viene regolarmente protocollato e corredato da tutta la documentazione tecnica prevista.”

Miccichè ha poi espresso rammarico per la strumentalizzazione della vicenda:

La replica degli organizzatori: “Invio avvenuto, siamo sorpresi dalle dichiarazioni”

La Event Group S.r.l., società organizzatrice dell’evento, interviene con toni più concilianti, ma non nasconde lo stupore:

“Siamo rimasti sorpresi nel leggere che non sarebbe pervenuta alcuna richiesta. In realtà, una Pec è stata inviata l’8 luglio 2025 all’ufficio protocollo del Comune, con oggetto la richiesta di deroga per il concerto di Luis Fonsi. Abbiamo ricevuto conferma di avvenuta ricezione e siamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.”