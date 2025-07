Agrigento, si cerca un’area per l’elisoccorso: la Commissione incontra l’assessore Cantone e il comandante Lattuca

AGRIGENTO – Un’area sicura e funzionale per l’elisoccorso: è questo l’obiettivo su cui si è concentrata oggi la 2ª Commissione Consiliare Permanente del Comune di Agrigento, composta dai consiglieri Giuseppe La Felice, Sergio Burgio e Valentina Cirino, riunita alla presenza dell’assessore alla Polizia Locale Carmelo Cantone e del comandante della Polizia Municipale Vincenzo Lattuca.

La discussione è nata a seguito di due recenti interventi di emergenza sanitaria, in cui l’elicottero è stato costretto ad atterrare nell’ex pista di pattinaggio, creando disagi e problemi di sicurezza. “È evidente – affermano i membri della Commissione – che Agrigento necessita urgentemente di un’area idonea per garantire il soccorso aereo in condizioni ottimali”.

A tal proposito, l’assessore Cantone e i consiglieri hanno già preso contatti con la dirigente del Demanio Marittimo Provinciale, fissando un incontro per giovedì 7 agosto alle ore 10, presso gli uffici competenti, al fine di valutare la possibilità di riattivare o individuare un nuovo sito. Da due anni, infatti, l’elisuperficie di San Leone risulta dismessa, lasciando il territorio privo di un’infrastruttura fondamentale per l’emergenza sanitaria.

“La Commissione – si legge nella nota – vigilerà con attenzione e sarà da pungolo affinché si arrivi, nel più breve tempo possibile, a una soluzione concreta ed efficace”.

Il tema resta prioritario per garantire tempestività nei soccorsi e sicurezza ai cittadini, in una città che non può permettersi ulteriori ritardi su questioni vitali come la sanità d’urgenza.

