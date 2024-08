“È spiacevole notare che da parte dell’opposizione si sia scelto ancora una volta di fare una polemica sterile fine a se stessa, mostrando di non avere la capacità di guardare oltre gli steccati di partito e puntare invece al bene della nostra comunità. Non si capisce infatti a cosa serva fare polemica su degli eventi, come i due concerti de Il Volo, che si preannunciano di grandissimo livello culturale, con una straordinaria ricaduta di immagine per la promozione turistica della Valle dei Templi, di Agrigento Capitale della cultura e di tutta la Sicilia”. Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

“In questa come in altre occasioni sarebbe stato utile piuttosto che l’opposizione mostrasse una vera cultura delle istituzioni, una vera capacità di unirsi all’azione del Governo nel promuovere la nostra isola e le sue straordinarie bellezze artistiche e culturali. Purtroppo – conclude Caruso – non è stato così, ma ce ne faremo una ragione, perché saranno i milioni di spettatori che in Italia e nel mondo assisteranno a questi spettacoli straordinari, come già avvenuto per eventi analoghi a Gerusalemme nel 2022 e a Matera nel 2019, a confermare la bontà delle scelte operate dalla Giunta e dal presidente Schifani”.