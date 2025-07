Il mese di luglio è pronto a regalare emozioni agli amanti della musica in tutta l’Isola con grandi artisti italiani e internazionali. Sabato 5 Marracash arriverà allo stadio di Messina con Madame ospite speciale. Uno show che sarà suddiviso in sei capitoli. E nello stesso giorno, a pochi chilometri, Giovanni Allevi risuonerà a al Teatro Antico di Taormina con il suo pianoforte. Sempre sabato 5, a Siracusa, Simona Molinari porterà il suo swing leggero, elegante e senza tempo con il suo nuovo spettacolo La donna è mobile.

Sempre il 5 luglio Lello Analfino e i Tinturia saranno impegnati ad Agrigento, in piazza Stazione per la festa di San Calogero. L’11 luglio Alessandra Amoroso farà vibrare il Teatro Antico di Taormina. Nella stessa sera Alfa a Castellammare del Golfo, poi il 12 a Catania. E, sempre il 12, ad Agrigento gli Eiffel 65 riportano dritti nei club degli anni ’90. Il 15 luglio torna live la Pfm sempre a Taormina. Mentre il 18 luglio Ultimo sarà allo stadio di Messina.

Per Lazza è pronto il bis sull’Isola: prima il 19 luglio a Villa Bellini a Catania e poi il 27 a Trapani in occasione del Green Valley pop fest. Il 23 e 24 luglio gli attesi concerti di Marco Mengoni allo stadio San Filippo di Messina. Dopo Mengoni, il giorno dopo, il 25 luglio, il sound si sposta a Taormina con i Kraftwerk. Nello stesso weekend, Giorgia però farà un tris al Teatro Greco di Siracusa il 25, 26 e 28 per festeggiare i 30 anni di Come saprei.

In Sicilia arrivano i Simple Minds che suoneranno al Teatro Antico di Taormina il 26 e 27 luglio. Sal Da Vinci attraverserà l’Isola, da Palermo il 26 luglio al Teatro di Verdura a Catania il 27 a Villa Bellini. E proprio il 27 luglio a Trapani partirà il Green Valley pop fest con Elodie, Shiva, Rovazzi e Lazza che trasformeranno il capoluogo trapanese in una grande festa pop-urban. A fine mese, il 27, i Coma Cose saranno prima il 27 a Zafferana Etnea e il 28 sul lungomare di Cefalù.

