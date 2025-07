E’ stato visto aggirarsi in strada “armato” di coltello. E alla vista dei carabinieri, accorsi dopo alcune segnalazioni al 112, s’è scagliato contro di loro. Senza non poche difficoltà è stato bloccato. Protagonista un diciannovenne, di nazionalità tunisina, residente a Raffadali. Il giovane è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Agrigento, è stato accompagnato nella propria residenza in regime di detenzione domiciliare. L’arma da taglio descritta in maniera chiara e precisa da passanti e residenti non è stata trovata.

L’individuo, quasi sicuramente, alla vista dei militari l’ha gettata da qualche parte. Tutto quanto si è verificato l’altra notte, poco dopo l’una. L’indagato, senza un motivo, con in mano un coltellaccio è stato notato in alcune strade del centro. Immediate le segnalazioni al centralino d’emergenza. I carabinieri della Radiomobile di Agrigento e della Stazione di Porto Empedocle hanno localizzato l’esagitato che, una volta fermato, se l’è presa con gli uomini in divisa ma è stato bloccato, immobilizzato e portato in caserma. Un carabiniere è rimasto lievemente contuso.

