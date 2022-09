Con una scusa entra in casa, e ruba oro e soldi a coppia di anziani

Si presenta come la donna delle pulizie di una vicina, e invitata ad entrare in casa per un caffè, approfittando di un momento di distrazione dei proprietari, riesce a portare via oro e soldi. E’ successo nei pressi del viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. Le vittime, marito, e moglie, di 82 e 79 anni, hanno formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per furto, ai carabinieri della Stazione di Agrigento.

La malvivente è entrata nella camera da letto, e dal comò ha arraffato 6 anelli in oro per un valore di 4.000 euro, e 500 euro in banconote da 50. Sono state avviate le indagini per provare a risalire alla ladra, e non è escluso il coinvolgimento di un complice. I militari dell’Arma hanno verificato l’eventuale presenza nella zona di impianti di videosorveglianza.