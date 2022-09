Akragas verso la sfida contro Mazara:parola d’ordine “determinazione”

Dopo l’eclatante vittoria ottenuta contro la Pro Favara in Coppa Italia, l’Akragas affronterà domenica, 11 settembre, allo stadio Nino Vaccara, il Mazara. La squadra trapanese nel primo turno di campionato ha ottenuto un buon pareggio a Marineo, giocando gran parte della gara in inferiorità numerica. Mercoledì in Coppa Italia il Mazara, pur disputando un’ottima gara, è stato sconfitto ed eliminato dallaMazarese. La squadra canarina è ottimamente guidata da mister Dino Marino e certamente di fronte al pubblico amico cercherà di non sfigurare contro la corazzata Akragas. Nello scorso campionato le due squadre si sono affrontate e l’Akragas ha ottenuto un doppio successo. Gli obiettivi sono sicuramente diversi, ma il Mazara, come sottolineato in settimana da mister Terranova, è un avversario ostico, pertanto bisognerà affrontarlo con la giusta determinazione per evitare sorprese. Per l’Akragas un inizio assolutamente positivo con tre vittorie in altrettante partite ufficiali. La meritata vittoria nella prima giornata ha permesso ai tifosi di verificare l’importante organico messo a disposizione di mister Terranova e contro la Leonfortese la squadra ha mostrato grande solidità difensiva, buoni fraseggi e qualità a centrocampo e particolare vivacità nel reparto avanzato.