Con un tubo di ferro s’è scagliato contro due auto lasciate in sosta nel centro di Licata. Un trentenne licatese è stato bloccato ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di danneggiamento aggravato. Ad intervenire sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino. Gli agenti hanno rintracciato e bloccato il trentenne, con ancora la spranga di ferro in mano poco più avanti il luogo del danneggiamento delle macchine. Con l’ambulanza è stato trasferito al presidio ospedaliero.