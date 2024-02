Una giovane barista è stata aggredita da un individuo ubriaco in un locale del centro di Licata. I poliziotti del Commissariato cittadino, subito accorsi, hanno bloccato l’autore, un 37enne, che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. La posizione dell’uomo è, adesso, al vaglio degli investigatori. Rischia di finire nei guai, per ubriachezza molesta e denunciato per lesioni personali aggravate. Il tutto, in attesa che la vittima dell’aggressione formalizzi la querela di parte.