Con mazzuolo in pieno centro ad Agrigento: denunciato 50enne

Un uomo di 50enne di Palma di Montechiaro è stato fermato dai Carabinieri, a pochi passi dal Santuario di San Calogero, in pieno centro ad Agrigento armato di mazzuolo. Per lui è scattata la denuncia per l’ipotesi di reato di “possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere“, i militari dell’arma starebbero verificando se sia o meno opera dell’uomo anche il danneggiamento della saracinesca di un esercizio commerciale posto nelle vicinanze del suddetto santuario. I Carabinieri cercherebbero un eventuale legame o attrito tra il titolare del negozio e il 50enne per comprendere meglio l’eventuale gesto.