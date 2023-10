A bordo di un’auto sportiva sono rimasti coinvolti e feriti in un incidente stradale avvenuto, ieri notte, in via La Rosa, nel centro di Aragona. Sono due giovani: un operaio trentenne e di un sanitario venticinquenne, entrambi del luogo. Viaggiavano a bordo di una Lancia Delta Hf integrale. Il conducente ha perso il controllo della macchina, per poi schiantarsi contro ben quattro vetture in sosta lungo la strada: una Peugeot 106, una Opel Meriva, una Citroen C3 e Volkswagen Golf, di proprietà di residenti della zona. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione cittadina.

Poi è stata la volta delle ambulanze del 118, che hanno trasferito “in codice rosso” i due giovani al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I medici hanno riscontrato, ad entrambi, gravi traumi sparsi in varie parti del corpo. Uno dei due è stato trasferito in un ospedale di Catania dove dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento Maxillo facciale. Non versano, per loro fortuna, in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro hanno operato i militari dell’Arma. Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.