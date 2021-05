Con l’auto si schiantano contro un muro, feriti due agrigentini

Due canicattinesi di 36 e 31 anni a bordo di un’autovettura, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto, l’altro giorno, nei pressi della Ss 189, in territorio di Lercara Friddi. E’ stato un attimo. All’improvviso il conducente ha perso il controllo dell’auto, per poi schiantarsi contro un muretto. L’impatto è stato violento.

A prestare i primi soccorsi alcuni automobilisti in transito. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenute le ambulanze, che hanno trasferito i due feriti in ospedale.

I medici hanno riscontrato, ad entrambi, traumi sparsi, oltre a contusioni ed escoriazioni sparsi in varie parti del corpo. Non versano in gravi condizioni. Sul luogo del sinistro hanno operato i carabinieri. Spetterà a loro ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Come da prassi i medici hanno, inoltre, proceduto alle analisi del sangue del conducente per verificare se avesse bevuto alcolici o assunto stupefacenti prima di mettersi a guidare. I risultati si conosceranno nei prossimi giorni.