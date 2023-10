Alla guida di una Range Rover si è quasi scontrato con un’auto e percorrendo la centralissima via Roma è entrato per alcuni metri dentro un negozio di articoli per la casa gestito da commercianti cinesi. Si sono vissuti momenti di panico questo pomeriggio a Porto Empedocle.

Il conducente dell’auto, un 58enne empedoclino, si è reso protagonista di un incidente che avrebbe potuto causare gravi conseguenze. Le persone che si trovavano all’interno dell’attività commerciale l’hanno scampata grossa. Se la sono vista davvero brutta anche gli occupanti dell’altra vettura.

Si tratta di una coppia di coniugi anziani. Entrambi hanno accusato dei lievi malori e con le ambulanze sono stati accompagnati in ospedale. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Accorsi anche carabinieri e polizia.

Non è chiaro cosa sia successo esattamente. Probabilmente chi era al volante della macchina ha fatto una manovra sbagliata e si è schiantato nell’attività commerciale.