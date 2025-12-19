Una 55enne è morta in un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale che collega Santa Margherita di Belice con Menfi, precisamente in contrada “Feudotto” . Per cause in corso di accertamento la donna avrebbe perso il controllo della sua auto Peugeot che guidava uscendo dalla carreggiata e finendo in un fossato . Sul posto è intervenuto personale sanitario del 118 che ha constatato l’avvenuto decesso. La vittima era originaria di Santa Margherita di Belìce. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire il tragico sinistro.

