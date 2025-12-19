La Procura di Agrigento, ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio a carico di 31 dipendenti del Comune di Favara, accusati di assenteismo. Si tratta di una maxi attività investigativa, condotta dai carabinieri della Tenenza cittadina, con pedinamenti e intercettazioni. I militari dell’Arma hanno documentato numerosi episodi tra l’estate del 2022 e il marzo dell’anno successivo. La prima udienza è stata fissata per il 2 marzo dell’anno prossimo, davanti al gup del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini. Gli indagati sono in forza a vari uffici amministrativi, custodi, assistenti, giardinieri, un geometra e un appartenente alla polizia municipale.

Tra i vari episodi contestati i dipendenti indagati si sarebbero scambiati il badge, altri avrebbero timbrato per coprire i colleghi assenti che, pur risultando in servizio, si sarebbero dedicati a faccende private. C’è chi sarebbe tornato a casa, altri sarebbero andati al mercato, in enoteca, in chiesa o a svolgere lavori edili. Secondo la Tenenza dei carabinieri di Favara, i casi accertati sarebbero centinaia. L’indagine, avviata nel 2020, ha portato all’iscrizione dei 31 dipendenti per truffa aggravata e continuata. La vicenda è esplosa quando i militari hanno acquisito documenti direttamente al Comune favarese.

GLI IMPUTATI Antonio Alaimo, 54 anni; Giovanni Distefano, 62 anni; Angelo Piazza, 59 anni; Gaetano Vella, 57 anni; Pasquale Chianetta, 59 anni; Salvatore Pecoraro, 60 anni; Gerlando Varisano, 54 anni; Antonio Cipolla, 56 anni; Giuseppe Sanfilippo, 62 anni; Gerlando Costa, 60 anni; Libertino Russotto, 59 anni; Giuseppe Baio, 63 anni; Salvatore Belluzzo, 62 anni; Maria Bosco, 69 anni; Rosario Cacioppo, 59 anni; Giuseppe Carlino, 55 anni; Giuseppe Castronovo, 60 anni; Angelo Ciccotto, 62 anni; Vincenzo Cipolla, 62 anni; Giovanna Contino, 61 anni; Antonio Di Caro, 61 anni; Stella Distefano, 61 anni; Paolina Infurna, 61 anni; Teresa Mancuso, 60 anni; Salvatore Nicotra, 61 anni; Pasquale Palumbo, 69 anni; Angela Patti, 64 anni; Maria Picone, 60 anni; Antonio Salvaggio, 60 anni; Immacolata Serravalle, 61 anni; Giuseppe Volpe, 56 anni.

