Con la Jeep finisce fuori strada, ferito pensionato

Un 86enne agrigentino è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 17, nel tratto che collega Raffadali con Siculiana.

Per cause ancora in corso alla guida di una Jeep Mitsubishi Pajero è uscito fuori strada ed è rimasto ferito, in seguito ad uno scontro con un’altra vettura, guidata da un settantenne. L’86enne è stato soccorso dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e dal personale medico del 118.

Con un’ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato gravi traumi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi, per ricostruire la dinamica del sinistro.