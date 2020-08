Andrea Saccaggi bis. Il toscano ha firmato per Agrigento

Colpo di mercato per la Fortitudo Agrigento che riporta a “casa” Andrea Saccaggi. Il 31enne di Massa ha già indossato infatti la maglia della Fortitudo Agrigento dal 2014 al 2016. “SaccaBomb”, così lo hanno soprannominato nello staff della Fortitudo, è ritenuto idolo della tifoseria biancazzurra, ed ha sfiorato la massima serie con la maglia della di Agrigento. Dopo le stagioni in biancazzurro, Saccaggi, è stato un giocatore di: Treviso, Latina, Virtus Roma e San Severo.

La guardia, con attitudini da play, adesso è pronto ad indossare – ancora una volta – la maglia della sua Fortitudo Agrigento per provare a riportare la squadra della città dei templi nella pallacanestro che conta.

“Rivedere Andrea Saccaggi con la maglia della Fortitudo Agrigento – ammette il presidente Gabriele Moncada – rievoca in me grandi ricordi. Lui, ovviamente insieme ad altri, è il volto delle annate migliori. Ho voluto fortemente che Andrea tornasse alla Fortitudo Agrigento, per noi è un valore aggiunto. Il suo talento non si discute, Agrigento conosce bene Andrea Saccaggi e sono certo che i nostri tifosi non potranno che essere contenti del suo ritorno. Andrea conosce bene l’ambiente Fortitudo, può essere un nostro valore aggiunto. Saccaggi è un lusso per la serie B”.

