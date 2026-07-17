Ogni nuova amministrazione porta con sé entusiasmo, aspettative e il naturale desiderio di dimostrare, fin dai primi giorni, di essere al lavoro. La comunicazione, oggi più che mai, è parte integrante dell’azione politica: informare i cittadini, raccontare le iniziative e rendere visibile l’attività amministrativa rappresentano un dovere, oltre che uno strumento di trasparenza.

Esiste però una riflessione che, da tempo, accompagna il dibattito pubblico e che merita attenzione. Quando ogni emergenza diventa il centro della comunicazione, ogni sopralluogo si trasforma in una notizia ed ogni intervento in un’occasione per ribadire la presenza dell’amministrazione, può nascere la percezione che il racconto finisca per occupare più spazio dei risultati.

È una dinamica che gli studiosi della comunicazione politica descrivono con il concetto di agenda setting: l’attenzione dei cittadini tende a concentrarsi sui temi maggiormente esposti, mentre questioni più complesse e strutturali rischiano di rimanere ai margini del dibattito. Non perché siano meno importanti, ma perché trovano meno spazio nella narrazione quotidiana.

Un altro elemento ricorrente è il continuo richiamo alle responsabilità delle amministrazioni precedenti. È naturale che un nuovo governo cittadino si trovi ad affrontare criticità ereditate e ritenga opportuno evidenziarle. Con il passare del tempo, però, il confronto pubblico si sposta inevitabilmente dalle cause alle soluzioni. I cittadini comprendono le difficoltà del punto di partenza, ma chiedono soprattutto di capire quale strada si intenda percorrere per superarle e con quali risultati.

Una comunicazione efficace può rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità, ma non può trasformarsi nell’obiettivo principale dell’azione amministrativa. Alla lunga saranno il miglioramento dei servizi, il decoro urbano, la manutenzione, la viabilità, la sicurezza, lo sviluppo economico e la qualità della vita a rappresentare il vero metro di giudizio.

Questa riflessione non riguarda una singola città né una specifica esperienza amministrativa. È un tema che attraversa molte realtà italiane e invita a distinguere tra il consenso costruito attraverso la narrazione e quello conquistato attraverso i risultati. La comunicazione può accompagnare il cambiamento, può renderlo comprensibile e condividerlo con i cittadini, ma non può sostituirlo. Perché, al di là delle parole, sono sempre i fatti a determinare il giudizio sull’operato di un’amministrazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp