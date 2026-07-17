A Maria Grazia Di Francesco di Casa Grazia il “Timone Rosa” del Club Nautico Gela. Il riconoscimento celebra l’imprenditoria femminile e le donne protagoniste del cambiamento

Gela, 13 luglio 2026 – Maria Grazia Di Francesco, CEO e founder di Casa Grazia, azienda vitivinicola e olivicola che nasce nel cuore della Riserva Naturale del Lago Biviere di Gela, ha ricevuto il Premio “Timone Rosa”, il riconoscimento istituito dal Club Nautico Gela per valorizzare le donne che, con il proprio impegno, contribuiscono alla crescita economica, sociale e culturale del territorio.

Il premio, alla sua prima edizione, è stato ideato dalla presidente del Club, Savina Catalano, prima donna a guidare lo storico sodalizio gelese, fondato 58 anni fa. Il “Timone Rosa” nasce con l’obiettivo di rendere omaggio a figure femminili che rappresentano un modello di competenza, responsabilità e capacità di innovare.

La motivazione del riconoscimento attribuito a Maria Grazia Di Francesco sottolinea il suo percorso quale «esempio di imprenditoria femminile capace di coniugare innovazione, territorio e valorizzazione delle eccellenze siciliane». Valori che da sempre guidano l’attività di Casa Grazia, impegnata nella tutela del territorio del Lago Biviere e nella promozione dell’identità vitivinicola siciliana sui mercati nazionali e internazionali.

La cerimonia di premiazione si è svolta l’11 luglio nella terrazza sul mare del Club Nautico Gela. Nel ricevere il premio, Maria Grazia Di Francesco, Donna del Vino Sicilia, ha accolto il riconoscimento con grande emozione:

«Ricevere questo premio nella mia città mi emoziona davvero. Gela è la mia casa, qui sono nata, qui vivo con la mia famiglia e qui, tanti anni fa, abbiamo scelto di costruire Casa Grazia. Questa è una terra che amo e nella quale ho sempre creduto, anche quando non era la scelta più facile.

Questo riconoscimento lo sento come un premio non solo per me, ma per tutta la mia famiglia e per le persone che ogni giorno lavorano al nostro fianco. Insieme abbiamo costruito un percorso fatto di impegno, rispetto per il territorio e amore per quello che facciamo. Se oggi i nostri vini e i nostri oli raccontano questa parte di Sicilia, è grazie anche a tutti loro.»

Il timone, simbolo della navigazione, rappresenta la capacità di mantenere salda la rotta anche nelle difficoltà, guidando con responsabilità la propria impresa, la propria famiglia e la comunità.

«Con questo premio – ha dichiarato la presidente Savina Catalano – vogliamo rendere omaggio a donne che, attraverso il proprio impegno umano, professionale, sociale e culturale, rappresentano un esempio di forza, competenza e responsabilità. Sono donne che, spesso lontano dai riflettori, costituiscono un punto di riferimento per il territorio e per le nuove generazioni.»

Accanto a Maria Grazia Di Francesco sono state premiate anche Valentina Melfa, imprenditrice e amministratore unico di MEIC Costruzioni, realtà di riferimento nel settore delle infrastrutture energetiche, e Roberta Incardona, divulgatrice e vicepresidente dell’associazione Banco Digitale, impegnata nella diffusione della cultura digitale e della genitorialità consapevole.

La tradizionale serata di gala del Club Nautico Gela, tra gli appuntamenti più rappresentativi della città, ha riunito autorità civili, militari e religiose, esponenti delle istituzioni, del mondo economico e numerosi soci e ospiti, celebrando la storia del Club e il valore delle donne che contribuiscono, con il loro esempio, allo sviluppo del territorio.

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