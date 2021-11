Comune di Ribera, la Cisl Fp: “Da mesi aspettiamo risposte”

Da mesi attendono risposte da parte dell’Amministrazione comunale su contrattazione decentrata del personale e la stabilizzazione dei lavoratori Asu: i rappresentanti della Cisl Fp chiedono un incontro urgente al Comune di Ribera e convocano, per il prossimo 25 novembre, un’assemblea del personale che potrebbe aprire le porte ad una protesta. Già lo scorso 12 maggio il sindacato aveva chiesto all’Ente che venisse avviata “la sessione contrattuale relativa all’anno in corso ritenendo necessario evitare il rischio di giungere alla fine dell’anno per la ripartizione del fondo”. “A quella nota – dice il segretario generale della Cisl Fp, Salvatore Parello – non è stato dato alcun riscontro. Un comportamento che integra di per sé un atteggiamento di non correttezza nel mantenimento di buone proficue relazioni sindacali così come disposto nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Nonostante il nostro atteggiamento collaborativo, anche di paziente attesa – continua Parello – dobbiamo constatare come questa amministrazione non abbia provveduto ormai da oltre 18 mesi a convocare le organizzazioni sindacali sia per quanto concerne la contrattazione in senso stretto che per avviare in sede sindacale un confronto costruttivo sulle politiche di fabbisogno di personale”. Il segretario Parello evidenzia come in particolare i ritardi “comportano, oltre che una perdita di natura economica e previdenziale per i lavoratori, il mancato allineamento della distribuzione delle risorse nell’ottica di una corretta destinazione delle stesse secondo obiettivi programmati. Ciò consentirebbe di effettuare quelle azioni di miglioramento dei servizi attraverso, appunto, l’utilizzo delle leve dell’incentivazione al personale”. Per tutto quanto esposto il sindacato chiede di essere convocato con urgenza per avviare la contrattazione decentrata o di conoscere le motivazioni che impediscono il regolare svolgimento delle sessioni contrattuali.