Cammarata, nasce Residenza Magnolia: un nuovo modo per vivere la terza età

Nasce a Cammarata, la Casa di Riposo “Residenza Magnolia”, frutto del duro lavoro, dalla passione e dall’amore dei membri della società Cooperativa “RIVA”, costituita nel 2017. La Residenza Magnolia ha aperto ufficialmente le sue porte sabato 2 Ottobre attraverso un’emozionante cerimonia d’inaugurazione avvenuta alle ore 10:30 e trasmessa live sulla pagina Facebook dedicata alla struttura.

La Cooperativa “RIVA” artefice di questo straordinario progetto, opera nell’ambito dei servizi d’utilità collettiva e sociale, avendo come interesse principale la solidarietà, l’assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici e di tutte le categorie svantaggiate. L’obiettivo condiviso dalla Cooperativa e dal suo giovane staff è quello di offrire ai soggetti che gravano in situazioni svantaggiate la giusta assistenza e cura attraverso interventi di prevenzione, riabilitazione, recupero, promuovendo allo stesso tempo l’integrazione e il reinserimento nella vita sociale.

La cooperativa è riuscita a progettare e a realizzare il progetto “Casa Riva” grazie al finanziamento ottenuto nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 e grazie ai fondi dell’Unione Europea, garantendo la gestione della residenza per anziani Magnolia attraverso il proprio capitale sociale.

Residenza Magnolia: struttura e servizi

La Casa di Riposo a Cammarata è attiva 24 ore su 24 e può ospitare quaranta anziani di ambo i sessi, in età pensionabile, autosufficienti e parzialmente autosufficienti in regime residenziale e semiresidenziale a ciclo continuo e/o a tempo, inoltre è anche possibile presentare richieste di utenti di età differenti che gravano in particolari situazioni di difficoltà.

La struttura offre un ambiente controllato e protetto, sia di giorno che di notte, grazie a spazi adeguatamente attrezzati per il mantenimento dell’autonomia di ogni ospite. I servizi assistenziali che vengono offerti dallo staff sono finalizzati al miglioramento dello stato di salute, alla stimolazione delle proprie capacità e al recupero funzionale e psicologico al fine di preservare la dignità umana e la qualità di vita.

La Residenza Magnolia è ubicata lungo la strada statale 189, da un lato costeggia il fiume Platani e dall’altro lo scalo ferroviario di Cammarata. La struttura presenta una superficie coperta di 1.300 mq, circondata da un ampio parco verde di 5.000 mq con accesso facilitato. Residenza Magnolia offre diverse soluzioni abitative in camere singole, doppie e triple o monolocali con accesso indipendente dalla struttura ma adiacenti ad essa, così da permettere all’ospite un’adeguata assistenza, cura e partecipazione ad ogni attività.

Le stanze sono state progettate al fine di preservare la sicurezza degli utenti e allo stesso tempo la comodità, fornendo servizi igienici idonei ai disabili, tv, impianti di aria condizionata e riciclo di aria, il tutto accompagnato dalla scelta di uno stile moderno.

Tra i servizi offerti dalla struttura oltre alle prestazioni assistenziali e di assistenza medica di base come la somministrazione della terapia farmacologica giornaliera e il monitoraggio giornaliero dello stato di salute di ogni utente, vengono erogati anche servizi dedicati alla cura e alla bellezza, per preservare l’esteriorità di ogni ospite.

Per visitare la struttura o ricevere informazioni vi invitiamo a visitare il sito ResidenzaMagnolia.com oppure scrivere all’indirizzo email info@residenzamagnolia.com.