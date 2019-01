Comune di Agrigento, tempi biblici per le carte d’identitÃ . Firetto: “Inaccettabile”

Al Comune di Agrigento è quasi impossibile riuscire ad ottenere la Carta d’identità a causa degli impressionanti ritardi. Firetto promette le contromisure

Se dovete recarvi al Comune per ciò che riguarda la carta d’identità è meglio che vi armiate di pazienza, almeno con la situazione attuale. Sembra, infatti, che ci siano dei tempi biblici per riuscire ad ottenere la carta d’identità e le persone in attesa aumentano di giorno in giorno. Molti sono costretti a tornare il pomeriggio o l’indomani senza avere la certezza di riuscire nell’impresa.

Qualcuno ha addirittura segnalato che, prenotandosi oggi, l’appuntamento è per il mese di settembre 2019. Il ritardo accumulato dagli uffici competenti è ormai di diversi mesi. Un disservizio inqualificabile.

Il Sindaco Firetto ha voluto dire la propria su questa situazione annunciando che verranno adottate le giuste contromisure:

“Inconcepibili le lungaggini per il rilascio della Carta d’identità elettronica. Con un atto di indirizzo ho disposto l’immediato potenziamento dell’ufficio. Il carattere innovativo di questo nuovo sistema non può essere vanificato per carenza di personale. È un paradosso inaccettabile. Si recuperi l’arretrato e si torni ai ritmi ordinari per dare immediato riscontro ai cittadini.”