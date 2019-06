Comune Agrigento, ok al riequilibrio bilancio, l’intervento di Pasquale Spataro

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato la proposta di delibera per il riequilibrio di bilancio del Comune.

Il consigliere comunale di Forza Italia, Pasquale Spataro, ha votato a favore del documento contabile.

“Tuttavia – sottolinea Spataro – ho espresso, anche in maniera dura, il mio dissenso al documento proposto dagli uffici in ordine ai metodi, al merito ed al coinvolgimento del Consiglio comunale nell’adozione dell’atto. Ancora una volta il Consiglio comunale è stato spogliato delle sue funzioni istituzionali preposte e delle sue prerogative di confronto e di condivisione. E’ chiaro che non potevo che esprimere un voto favorevole al documento di riequilibrio del bilancio, perché non potevo negare una speranza a quelle decine di precari che hanno tenuto in piedi il Comune fino ad oggi e che non possono essere abbandonati. Nelle prossime settimane proseguirò con attenzione il mio compito di vigilanza affinché approdino in Consiglio comunale il bilancio di previsione ed il consuntivo in tempi rapidi, e, soprattutto, al fine che tali strumenti garantiscano quella necessaria razionalizzazione di spesa che possa prospettare un degno futuro alla città tutta” – conclude Pasquale Spataro.