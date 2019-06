Arriva in arresto cardiaco in ospedale: salvato agrigentino

Sono riusciti a salvargli la vita grazie alla loro competenza e velocità.

Caso di buona sanità. Giungeva da solo al pronto soccorso di Agrigento D.B. storico portatore de San Calogero, accusando un lieve dolore toracico associato ad Astenia, non trascurando la sintomatologia i sanitari al Triage, lo accompagnano direttamente nella sala dei medici del pronto soccorso, neanche il tempo di assumere le notizie di rito per cercare di dare una diagnosi, ed il malcapitato andava in Arresto cardiaco.

Prontamente allertata la rianimazione i medici unitamente agli infermieri iniziavano la Cardiorianimazione .

Nel frattempo la grande professionalità dei sanitari del pronto soccorso ha determinato l’esito favorevole del caso , evitando danni ischemici e riprendendo un paziente in fibrillazione che altrimenti sarebbe morto.

Accompagnato in rianimazione successivamente veniva stabilizzato e adesso sta meglio.

Determinante e professionale è stato l’intervento immediato del pronto soccorso e della macchina del soccorso unita per gestire il caso.