Comune Agrigento, Gramaglia: “Cogliamo l’occasione di 500.000 euro per la pulizia della città”

Il consigliere comunale capogruppo di Forza Italia al Comune di Agrigento, Simone Gramaglia, componente dell’Ufficio di Gabinetto dell’assessorato regionale agli Enti Locali, ha presentato un’interrogazione al sindaco, Franco Miccichè. E spiega: “Ho invitato l’Amministrazione comunale a rispondere per iscritto al fine di conoscere se sono state messe in atto tutte le procedure necessarie, come il piano di intervento, in riferimento a quanto previsto dalla legge regionale numero 16 del 2022, per accedere ad un contributo straordinario di 500.000 euro per l’esercizio finanziario 2022 al Comune di Agrigento per interventi straordinari igienico – sanitari nelle strade urbane. Si tratta di un contributo utile quanto opportuno per la città, reso dall’assessorato regionale agli Enti Locali” – conclude Gramaglia.