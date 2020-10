Comunali. Michele Sodano analizza il voto in città

Il parlamentare nazionale Michele Sodano analizza il voto in città. Ecco le dichiarazioni che il rappresentate del M5S ha rilasciato al nostro giornale:

“Mi piacerebbe lavorare con chi meglio sa fare lavoro di squadra. Ci sono i 209 miliardi di euro del Recovery Fund da spendere e Agrigento deve avvalersi di un dialogo diretto con il Governo Nazionale e di uffici tecnici in grado di recepire i finanziamenti ed elaborare progetti in tempi brevi.“

(Retropensiero: Fare riferimento al fatto che fino ad ora ad Agrigento non c’è stato un ufficio di progettazione europea, che Agrigento non ha partecipato a nessun bando comunitario e che non ci si può avvalere solamente dell’apprezzatissimo, ma insufficiente, protagonismo civico come ha fatto Firetto).