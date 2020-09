Comunali, in programma incontro-dibattito con i candidati a sindaco

COMUNICATO STAMPA

La Sezione di Agrigento di Italia Nostra organizza venerdì 11 settembre alle ore 17.00 allo Spazio Temenos (Chiesa San Pietro) via Pirandello ad Agrigento, un incontro-dibattito con i candidati a sindaco.

L’incontro, moderato dal giornalista Dario Broccio, responsabile della redazione del quotidiano “La Sicilia” di Agrigento, darà la possibilità ad ogni candidato di far conoscere il proprio programma e gli interventi che intende realizzare nei diversi ambiti dell’amministrazione della città.

«Ai fini di un voto consapevole – spiega Adele Falcetta, presidente della sezione di Agrigento di Italia Nostra, – riteniamo necessario che ogni candidato si esprima in modo chiaro sulla propria idea di città e sull’impegno che intende profondere per realizzarla. Naturalmente vogliamo che vengano dichiarati obiettivi concreti e realizzabili. In particolare chiederemo, in relazione ad alcune tematiche che ci stanno particolarmente a cuore, le azioni che ciascun candidato, se eletto, porrebbe in essere».

L’incontro–dibattito è realizzato in collaborazione con Spazio Temenos, il giornale “La Sicilia” ed il settimanale “L’Amico del Popolo”.