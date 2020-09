Gerardo Alongi ritira la candidatura: è questione politica

“E’ una questione politica, ho deciso di rinunciare perchè non ho condiviso le fughe in avanti dell’onorevole Carmelo Pullara. La mia non è una decisione legata alle vicende giudiziarie, ma i motivi sono personali”.

Geraldo Alongi, primario della Clinica del dolore dell’Ospedale di Agrigento rinuncia alla candidatura e non sarà candidato neanche in altre liste. Parla di questioni personali. E’ evidente che qualcosa non gli sia piaciuta. Forse la nomina del coordinamento delle due liste e la decisione di appoggiare la candidatura del sindaco Firetto, di sicuro la decisione appare inequivocabile. Onda perde così uno dei suoi candidati di punta. Rimangono in lista altri nomi:

Lista onda in ordine alfabetico:

Alaimo Calogero

Barbarossa Jessica

Cacciatore Liliana

Caratozzolo Deborah

Castaldo Floriana

Cusumano Debora

Daula Ina

Di Caro Maria

Fatone Loredana

Greco Filippo

Librici Carmelinda

Mirabile Raimonda

Mirotta Pietro

Salamone Giovanni

Salvato Ambra

Sciume’ Salvatore

Spataro Pasquale

Trupia Amedeo

Vaiana Tiziana

Vella Luigi

Zambuto Sitra Claudia

Zicari Daniele