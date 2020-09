Comunali, Firetto: Agrigento cambiata, spero completare il percorso

“In questi anni abbiamo fatto tante cose buone ad Agrigento e mi auguro che questo percorso possa essere completato. Ci sono stati momenti di rivoluzione radicale, talvolta forse in silenzio e a fari spenti, ma il cambiamento e’ avvenuto e lo testimoniano anche i dati riguardanti il turismo”. Ad affermarlo e’ stato il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, a margine della presentazione del progetto ‘Datafactor’ presso l’ex Collegio dei Filippini, rispondendo a una domanda sulle Amministrative di ottobre. “Il cambiamento ha riguardato anche gli investimenti realizzati in citta’ – ha aggiunto -. Al nostro arrivo Agrigento era una citta’ che non conosceva gli investimenti da parte di terzi e che viveva solo del bilancio comunale – ha concluso -. Questo e’ testimoniato dal fatto che al nostro arrivo nel maggio 2015 trovammo un bilancio sostanzialmente in dissesto, come scritto dalla Corte dei conti”.