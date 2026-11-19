Quasi 15mila euro sborsati per acquistare una casa prefabbricata vista su internet, ma dell’abitazione non c’è mai stata traccia. È la disavventura vissuta da una giovane imprenditrice dell’Agrigentino, finita nella rete di abili truffatori del web. Tutto è nato da un’inserzione pubblicata su un noto portale di annunci, dove l’immobile veniva proposto a un prezzo particolarmente vantaggioso.

Attirata dall’affare, la donna ha contattato i presunti venditori, avviando una trattativa fatta di telefonate, messaggi e l’invio di documentazione tecnica apparentemente regolare. Raggiunto l’accordo, l’imprenditrice ha versato la somma pattuita — quasi 15mila euro — in due diverse tranche. Incassato il denaro e arrivata la data prevista per la consegna, però, i finti commercianti sono spariti nel nulla rendendosi irreperibili.

Capito di essere stata raggirata, la vittima si è rivolta alla polizia per sporgere denuncia. Gli investigatori hanno avviato le indagini concentrandosi sul tracciamento dei bonifici, sulle utenze telefoniche e sugli indirizzi IP legati all’annuncio esca per risalire ai responsabili.

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