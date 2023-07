Completati i lavori di manutenzione straordinaria su tre strade nel libero consorzio di Agrigento

Completati i lavori di manutenzione straordinaria sulla SP 26 D a Santo Stefano di Quisquina, la strada che porta al rinomato Teatro Andromeda. Questa importante strada è stata oggetto di attenzione e di un lavoro di manutenzione completo, poiché è la principale via di accesso al teatro e alle aziende agricole e zootecniche della zona.

Lo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali del libero consorzio di Agrigento ha lavorato meticolosamente per garantire che la SP 26 D sia sicura e funzionale per tutti gli utenti. Grazie a questo intervento, la strada è stata completamente risistemata con una superficie bitumata, sono stati installati appositi guard-rail e una segnaletica longitudinale, come strisce, per guidare i veicoli in modo più sicuro e ordinato.

La realizzazione di questi lavori è stata possibile grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, attraverso il Decreto del 9 maggio 2022. L’importo totale degli investimenti, pari a €370.000, ha permesso di migliorare sensibilmente la viabilità di questa strada cruciale.

È importante precisare che le altre tratte, SP 26 A a Santo Stefano di Quisquina e SP 26 C a Cammarata, sono ancora in fase di lavorazione e presto beneficeranno anch’esse di interventi di manutenzione straordinaria. La pianificazione e l’esecuzione di questi lavori riflettono l’impegno del libero consorzio di Agrigento nel garantire infrastrutture stradali sicure e funzionali per il benessere e lo sviluppo della comunità locale.

Una volta che tutti i lavori saranno completati, i residenti, i turisti e gli operatori economici potranno godere di una viabilità migliore e più agevole per raggiungere il Teatro Andromeda e altre importanti destinazioni nel libero consorzio di Agrigento. L’accesso facilitato a queste aree contribuirà anche a promuovere il turismo locale e a sostenere l’economia regionale.