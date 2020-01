Comizio in piazza dopo 493 giorni di sindacatura

Sabato 11 gennaio, metà mandato andrà in soffitta, Dopo 493 giorni di sindacatura, Stefano Castellino, alle 17,45, nella centralissima piazza Provenzani terrà un comizio sull’attività finora svolta dalla sua amministrazione. Al contempo, brinderà all’arrivo del nuovo anno, con i cittadini che interverranno. Nel corso del suo discorso, il primo cittadino metterà al corrente la città di quello che l’attuale governo intende fare per i 30 mesi a venire. Subito dopo, esibizione del gruppo folcloristico “Agorazèin” con canti della tradizione popolare siciliana. Un modo per festeggiare il 2020 che ha già lanciato Palma di Montechiaro, quale candidata a Capitale della cultura 2021.