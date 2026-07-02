COMITINI. Sarà la cultura il filo conduttore dell’estate di Comitini. Dal 7 luglio al 4 settembre il piccolo centro agrigentino ospiterà una rassegna letteraria che porterà nel borgo giornalisti, scrittori, autori e illustratori, con un programma di appuntamenti dedicati alla narrativa, al giornalismo, alla memoria storica e alla letteratura per ragazzi. Gli incontri si svolgeranno in alcuni dei luoghi più rappresentativi del paese, con l’obiettivo di coniugare la promozione culturale con la valorizzazione del patrimonio locale.

L’apertura tra fotografia e memoria delle miniere

L’iniziativa prenderà il via martedì 7 luglio alle 19 a Palazzo Bellacera con l’inaugurazione della mostra fotografica “Nel cuore della terra” di Alfredo D’Amato, fotoreporter noto per le collaborazioni con importanti testate nazionali. L’esposizione racconta il mondo delle miniere di zolfo, ripercorrendo le vicende dei “carusi”, le condizioni di lavoro dei minatori e l’attuale stato di abbandono dei siti minerari.

Nella stessa serata sarà presentato il libro “La gabbia e il cielo” di Natya Migliori, dedicato proprio alla storia delle zolfare e delle comunità che hanno vissuto attorno alle miniere. L’autrice dialogherà con il giornalista Alan David Scifo.

Spazio ai giovani lettori

Il calendario proseguirà giovedì 9 luglio alla biblioteca comunale con Daniela Vetro, fumettista Disney, che presenterà “Discovering la Valle dei Templi con Tito e Tita”, un appuntamento rivolto soprattutto ai bambini e agli appassionati del fumetto.

Un secondo momento dedicato ai più piccoli è previsto mercoledì 19 agosto, quando Evelin Costa e Cristina Cucinella presenteranno il volume “Peppino naso all’insù”, ancora una volta negli spazi della biblioteca comunale.

Da Camilleri al giornalismo investigativo

Il 27 luglio la rassegna proporrà un viaggio nella Sicilia raccontata da Andrea Camilleri attraverso il libro “In Sicilia con Andrea Camilleri”, firmato dai giornalisti Gaetano Savatteri e Salvatore Picone, con un approfondimento dedicato anche a Comitini.

Lunedì 3 agosto sarà protagonista Alessandro Politi, inviato Rai, che presenterà “Cento tecniche segrete del giornalismo investigativo”, volume incentrato sui metodi e sulle dinamiche del giornalismo d’inchiesta e della cronaca nera.

Il gran finale con Toscano e Calathopulos

Giovedì 20 agosto il belvedere “Michele Gravina” farà da cornice alla presentazione del nuovo romanzo di Salvo Toscano, “Il rogo dell’angelo”, che riporta in scena le indagini dei fratelli Corsaro.

La manifestazione si concluderà il 4 settembre in piazza Umberto I con Nicola Calathopulos, autore di “Gioco sporco – I misteri dello sport”, volume dedicato ai retroscena e ai casi più controversi del mondo sportivo.

L’obiettivo dell’iniziativa

«Sarà l’occasione – afferma il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli – per valorizzare i nostri luoghi attraverso la cultura, grazie alla presenza di ospiti di grande caratura che sapranno animare le serate estive affrontando temi di forte interesse e richiamo». La rassegna punta così a trasformare il borgo in un punto d’incontro tra autori e lettori, valorizzando al tempo stesso gli spazi storici e il patrimonio identitario del paese.

Il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli

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