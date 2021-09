Comincia la nuova stagione delle “Passeggiate di immagina”

Scoprire i luoghi di culto di Agrigento è possibile grazie all’associazione aps IMMAGINA e le sue passeggiate nei luoghi più significativi e meno conosciuti del nostro territorio. Domenica 26 Settembre è in programma un percorso immerso nella valle: si andrà alla scoperta del VERSANTE OCCIDENTALE DELL’ANTICA AKRAGAS E LE SUE NECROPOLI. Un percorso che si svolge tra sentieri, luoghi e ricordi poco noti dell’antica città, attraverso un paesaggio naturalistico rimasto immutato nei secoli sarà possibile ammirare i resti delle antiche fortificazioni e dei loro sistemi difensivi, delle porte che permettevano di attraversarle ( La porta IX scoperta relativamente recente e quasi inedita, la porta VI, situata nei pressi di un meraviglioso pianoro immerso nella valle, la porta VII e il suo torrione e la porta VIII di cui sono rimaste invece poche tracce ) , nonché delle sue necropoli sparse lungo il tragitto, alcune di impressionante estensione.

Molti gli spunti e le spiegazioni a cura del Professore di archeologia e storia dell’università di Palermo, Salvatore Costanza. Sarà presente Beniamino Biondi, esperto di storia agrigentina e pilastro delle passeggiate della scorsa stagione.

“Abbiamo sintetizzato- dicono gli organizzatori- attraverso tre azioni le parole chiave che definiscono lo spirito delle “Passeggiate di Immagina”:

Cammina = metti in moto il tuo corpo, aziona i tuoi muscoli per rilassare la mente e rimanere in forma

Scopri = le bellezze del territorio siciliano, a partire dalla straordinaria terra di Akragas, attraverso i sapienti racconti e le citazioni di Beniamino Biondi e Salvatore Costanza

Condividi = immortala panorami mozzafiato, gli angoli più curiosi dei cortili di Girgenti, ma non fermarti qui. Tutta la conoscenza che avrai acquisito va diffusa tra i tuoi amici, narrata alle tue persone più care per diventare testimoni della storia e della millenaria cultura della nostra terra.