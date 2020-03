Come vivere in simbiosi con i propri capelli

La passione per i propri capelli si sviluppa fin dalla tenera età, quando si scopre che guardarsi allo specchio è un modo per conoscersi e riconoscersi. E’ attraverso questo semplice gesto, pronto a entrare ben presto nella routine quotidiana, che si comincia a prestare attenzione ai tratti e gli elementi del volto che ci rendono unici e speciali. Compresa la chioma che incornicia sguardo e sorriso, perfetta da acconciare e illuminare in mille modi sempre diversi. Quello del prendersi cura dei propri capelli è un esercizio di autostima importante, perché è anche attraverso di loro che riusciamo a trovare la nostra specifica connotazione nei momenti di convivialità e nello stare insieme, in famiglia come a lavoro. Si vorrebbero avere capelli sempre lunghi e lisci ed è un vero cruccio per chi invece si ritrova una testa di riccioli difficili da dominare. Un pensiero che, alla rovescia, viene condiviso anche da chi ogni giorno passa il pettine in una distesa liscia come l’olio (e invece sogna la chioma mossa e frizzante). La lunghezza dei capelli, in generale, è sinonimo di charme e fascino: si muovono sinuosi, magari raccolti in qualche acconciatura particolare pensata per stupire. Per consentire ai capelli di allungarsi riducendo i tempi di attesa occorre affidarsi ai prodotti giusti: per saperne di più leggi qui. Anche perché la creatività non rappresenta un canone di bellezza assoluto: tradotto, non tutti i nuovi tagli e le acconciature che si provano poi in effetti stanno bene su un determinato volto e la sua fisionomia. Poter intervenire velocemente, correggendo il tiro, è dunque essenziale.

Un simbolo di femminilità ed eleganza da coccolare

C’è una regola aurea attorno alla quale ruota qualsiasi consiglio: più la cute risulterà sana e reattiva, maggiori saranno le possibilità di massimizzare la crescita dei capelli. E’ possibile affermare che i capelli molto spesso, oltre che una passione, rappresentano anche un vero e proprio chiodo fisso: se per le donne sono un sinonimo indiscusso di femminilità, per gli uomini rappresentano un’icona di virilità (ricordate la leggenda di Sansone? La sua incredibile forza era contenuta proprio nei lunghi capelli). In generale è possibile affermare che siamo di fronte a un’arma di seduzione. Basta pensare a quanto disagio provoca, in questo senso, la perdita dei capelli specie in età giovanile. Per non parlare poi dello shock legato all’incanutimento (precoce, ma non solo): viene identificato come il ‘sintomo’ del tempo che passa e della giovinezza che sfiorisce. La cura dei capelli va di pari passo con le attenzioni per il corpo: insieme contribuiscono a dare agli altri una certa immagine di sé. La bellezza della chioma è legata anche a una corretta alimentazione: esistono alcuni elementi che possono essere considerati dei toccasana, a seconda della condizione dei capelli. Per quelli sfibrati e secchi è essenziale l’idratazione, bisogna bere acqua, tè e tisane in abbinamento a frutta e verdura. In caso invece di capelli spenti occorre un’iniezione di proteine e vitamine: ok a pesce, uova, carne e cereali ma anche broccoli e frutta secca. Infine uno sguardo ai capelli grassi, per i quali l’ideale sarà assumere zinco e vitamina B6.