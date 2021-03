Come usare i bonus nei casinò online: tutto quello che devi sapere

Sono sempre di più i giocatori che amano scommettere online nei casinò online. Quest’ultimi infatti offrono un’esperienza di gioco sempre migliore, infatti sono tantissimi i giochi che si possono trovare, i metodi di pagamento sono sempre di più ma quelli che li contraddistingue sono soprattutto i bonus. I bonus non sono altro che delle promozioni offerte ai giocatori che compiono una determinata azione.

Per uno scommettitore è importante conoscere i migliori bonus sempre aggiornati, in questo modo potrà scommettere e ottenere tutti i vantaggi possibili. Siti come https://casinoonline.it/ sono un’ottima risorsa da controllare prima di giocare online.

LISTA DEI MIGLIORI BONUS ONLINE AGGIORNATI

Quali sono le varie tipologie di bonus?

I casinò online offrono una grandissima varietà di bonus ai giocatori. Questi ne potranno usufruire e rendere la loro esperienza di gioco molto più vantaggiosa e conveniente. I migliori bonus sempre aggiornati che si possono trovare nei casinò online rientrano in una delle seguenti tipologie.

Bonus senza deposito

Questi sono i bonus che sono più difficili da trovare. In questo caso per usare questa tipologia di bonus sarà sufficiente registrarsi al casinò online. È l’unico caso in cui non è necessario effettuare un deposito per poter usufruire del bonus. I bonus in tutti i casi devono essere utilizzati sul sito e non si possono prelevare immediatamente.

Bonus di benvenuto

Questa è la tipologia di bonus più diffusa online. Per ottenere questi bonus, a differenza di quelli senza deposito, è necessario registrarsi al casinò online ed effettuare anche un deposito. Una volta fatto questo il deposito verrà sbloccato, e potrai quindi usufruirne.

Promozioni speciali

Anche le promozioni speciali ricoprono un ruolo molto importante nella scelta dei casinò. Queste promozioni infatti avvengono una tantum e sono molto apprezzate dagli utenti. Potrebbero dipendere da un periodo dell’anno, ad esempio in relazione a qualche festività come Halloween o Natale, oppure anche con più continuità. I migliori bonus sempre aggiornati vengono concessi da molti casinò online anche nei weekend oppure in corrispondenza del giorno del compleanno del giocatore.

Bonus VIP

I bonus VIP sono riservati a tutti quei giocatori che sono fedeli verso un casinò online oppure che nel corso del tempo si sono dimostrati essere alto-spendenti. Sono quindi bonus rivolti solo ad una piccola cerchia di utenti che possono avere anche esigenze diverse da tutti gli altri. Questi scommettitori infatti in genere scommettono anche importi alti e hanno bisogno di accedere a tavoli di gioco diversi che li differenziano dagli altri classici giocatori. Alcuni casinò online organizzano dei tornei settimanali dedicati solo a questi giocatori con montepremi molto alti.

Insomma chi può godere dei Bonus VIP ha sicuramente un trattamento avvantaggiato.

Come usare i migliori bonus sempre aggiornati?

Ogni giorno i casinò online aggiornano le loro offerte, quindi mantieni l’attenzione sempre alta nella ricerca del miglior bonus. Per ottenere i bonus sui casinò dopo aver visionato la promozione dovresti leggere i Termini & Condizioni. In questa sezione c’è scritto nel dettaglio come è strutturata l’offerta. Stai attento perché alcuni bonus possono essere sfruttati solo su alcuni giochi.

La maggior parte dei bonus inoltre deve essere rigiocata almeno per un valore pari a 10 volte sul casinò stesso, prima di poter esser ritirati dagli scommettitori. Sono piccoli dettagli che fanno la differenza e rendono l’esperienza di gioco più o meno piacevole.

In alcuni casi possono risultare davvero molto convenienti invece in altri un po’ meno oppure possono trarre in inganno.

Per qualsiasi tipologia di bonus che vorrai utilizzare comunque sarà necessaria la registrazione al casinò online. Se il bonus sarà senza deposito potrai usufruirne anche senza depositare 1€. Negli altri casi sarà necessario effettuare una transazione sul casinò online.

La maggior parte dei casinò online offrono i metodi di pagamento più famosi, come ad esempio: VISA, Mastercard, Paypal, Paysafecard, Maestro, Skrill, Neteller e molti altri.

Perché i casinò offrono i bonus?

La verità è che la maggior parte dei giocatori online decidono di giocare in un casinò online piuttosto che in un altro, solo ed esclusivamente per i loro bonus. Proprio per questo motivo i casinò online li aggiornano continuamente, il loro obiettivo è quello di attrarre più giocatori possibili.

Per fidelizzare poi gli scommettitori nel corso del tempo cercano vengo offerte altre promozioni che li legano a quel casinò piuttosto che in un altro.

Attenzione ai casinò online non affidabili

I casinò online che hanno una licenza AAMS, quindi concessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di stato sono legali in Italia. Su questi siti non potrai mai andare incontro ad alcuna truffa perché devono rispettare dei requisiti stringenti.

Ci sono però altri siti che non hanno una licenza AAMS ma ne hanno altre oppure non ne hanno neanche una. Questi non sempre sono affidabili, quindi prima di utilizzarli cerca di confrontarti con gli altri giocatori e ascolta la loro esperienza di gioco.