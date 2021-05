Come trovare una donna ricca per incontri

Trovare la donna adatta a noi in assoluto non è una cosa semplice, ancor meno se la donna che stiamo cercando è una donna ricca che vogliamo incontrare del vivo. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere dei consigli su come incontrare donne ricche sui siti incontri cougar, quali sono i posti da frequentare e come comportarsi.

Vedremo di seguito alcuni trucchi e vi daremo alcuni suggerimenti per entrare in contatto con delle benne cougar facilmente e trovarle per poterci uscire. Alcune cose vi sembreranno scontate e altre invece vi serviranno sicuramente per prendere spunto e migliorare la vostra tattica.

Crea nuove connessioni alle feste di alto livello

Una delle prime e più importanti cose da fare ovviamente è cercare le donne ricche laddove se ne possono trovare molte e in modo facile. Uno di questi modi è sicuramente frequentare le loro feste. Le feste di alto livello, con gente ricca e importante sono i posti migliori in cui poter incontrare donne cougar e poter parlare con loro: essendo a una festa, saranno certamente ben disposte a parlare con voi e voi non sembrerete strani.

Queste feste sono un’occasione d’oro. Perciò, l’ideale è vestirsi bene e confondersi tra la folla degli invitati. Siate simpatici e sciolti e mostrate tutto il vostro carisma, se saprete catturare la loro attenzione il gioco è fatto. Portatele da bere, invitatele a ballare, fermatevi anche solo a fare un gesto galante: alle donne ricche piace essere viziate.

Visita posti d’elite

Oltre alle feste, ovviamente, che sono l’occasione migliore di fare rete, ci sono comunque altri posti interessanti da valutare se vi interessano le donne cougar. Dovete cercare di capire quali nella vostra città sono i luoghi considerati d’elite, per pochi, esclusivi.

Cercate le serate in discoteca con priveè e sezioni vip. Cercate soprattutto se nella vostra città ci sono bar di un certo tipo o negozi di gioielli e vestiti costosi. Sicuramente in questi quartieri potrete trovare donne ricche intente nello shopping di classe o a bersi un caffè tra un acquisto e l’altro. Anche i negozi di auto costose sono un bel gancio da poter utilizzare. Chi meglio di un uomo può consigliare una donna nell’acquisto di un’auto? Se vi troverete nel posto giusto al momento giusto il gioco sarà fatto.

Pranzate in ristoranti costosi

Infine, dovete assolutamente frequentare voi in prima persona quegli stessi posti che potrebbero frequentare le donne ricche. Oltre ai negozi, i bar e queste cose, un buon modo per avere un contatto più diretto ma allo stesso tempo formale è quello di pranzare e cenare nei ristoranti costosi e chic della vostra città.

Seduti a un tavolo, magari da soli, sarà più facile invitare qualche bella donna a pranzare con voi o fermarvi per offrirle un caffè. Al ristorante, più che alle feste e nei locali, avete modo e tempo di mettervi a chiacchierare per conoscerla meglio ed entrare in contatto nel profondo con lei.

Siate sempre gentili, educati ed eleganti, sia nel modo di vestire che nel modo di parlare. Queste donne sono spesso annoiate e hanno bisogno di qualcuno che le dia attenzioni e le tratti con i guanti.

Se seguirete tutti questi consigli riuscirete sicuramente a trovare una bella donna ricca nella vostra città con cui parlare e che potrete invitare finalmente a uscire.