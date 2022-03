Come si confezionano gli alimenti freschi: il metodo in atmosfera protettiva 

Nel momento in cui si pensa a come aumentare la durata degli alimenti freschi, si deve per forza prendere in considerazione l’imballaggio e il confezionamento in atmosfera protettiva, una tecnica innovativa con una vasta gamma di applicazioni che garantisce molti vantaggi e benefici.

Che cos’è il confezionamento in atmosfera protettiva

Il confezionamento in atmosfera protettiva risponde a tante esigenze che hanno a che fare con la conservazione dei prodotti freschi deteriorabili. Infatti, è indispensabile preoccuparsi di come è confezionato un alimento quando si vuole aumentarne la durata. I freschi si deteriorano più in fretta se sono a contatto con l’aria. Serve quindi una barriera valida che impedisca il contatto. Se non viene fatto, si parla di processi quali l’ossidazione che indica proprio l’esposizione all’aria, più precisamente all’ossigeno. Inoltre, se un prodotto fresco non è conservato correttamente, possono proliferare microorganismi, tra cui le più evidenti e comuni sono le muffe. Il prodotto fresco va protetto altrimenti viene subito colonizzata da coloni e colonie dia batteri e microrganismi che velocizzano il processo di deterioramento. In altre parole, il processo di imballaggio in atmosfera protettiva map – modified atmosphere packaging – è la soluzione ideale per tutti gli alimenti.

I vantaggi del confezionamento in atmosfera protettiva

Il packaging in atmosfera protettiva ha vantaggi quali una durata più lunga del prodotto, una ottimizzazione della distribuzione e una sensibile riduzione degli scarti e dei resi. Basta pensarci un attimo per capire subito di che cosa si tratta; se un prodotto fresco è conservato correttamente dura di più senza sviluppare muffe. Ciò consente di distribuirlo in lungo in largo, evitando che arrivi a destinazione già deteriorato o con i primi segni di marciume che impedisce di esporla sugli scaffali del negozio, se non a prezzo dimezzato! Insomma, i clienti che ricevono gli alimenti freschi non hanno lamentale da riferire in merito alle condizioni della merce arrivata in magazzino. Anche l’ambiente ringrazia perché lo spreco alimentare si riduce sensibilmente rispetto a prima se gli alimenti deperibili sono conservati nel modo più corretto.

Come si imballa in atmosfera protettiva

Quando si parla di imballaggio e confezionamento in atmosfera protettiva, si fa riferimento a una particolare processo che sfrutta l’azione combinata tra gas, materiali nonché know how. Confezionare in atmosfera protetta significa utilizzare delle specifiche miscele di gas quali azoto, argon, diossido di carbonio oppure ossigeno da scegliere in base alle qualità organolettiche del prodotto fresco. Gli alimenti vengono confezionati direttamente nel sito di produzione per ridurre i passaggi e garantire la freschezza. La miscela di gas va scelta in base al tipo di prodotti da confezionare al fine di garantire un trattamento ad hoc che tenga conto di ogni peculiarità, tra cui anche le dimensioni dell’alimento.

Si può anche scegliere il metodo per confezionare in atmosfera controllata, cioè con una bombola, pacchi di bombole, liquido o generatori presenti sul sito, affinché si ottenga il migliore dei risultati sui freschi e mettere un freno al deterioramento.