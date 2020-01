Come scegliere un monopattino elettrico

Ormai non è raro vedere sempre più persone spostarsi per le vie a bordo di un monopattino elettrico, l’ultima frontiera delle due ruote. Lungi dall’essere considerato un semplice passatempo per bambini, si rivela un alleato prezioso per coprire discrete distanze in poco tempo, sia all’aperto che al chiuso, ad esempio in magazzini o centri commerciali. È un mezzo a inquinamento zero che ha un suo stile peculiare. Su questo sito dedicato ai monopattini elettrici, grazie alle recensioni presenti, è possibile conoscerne le varie caratteristiche e funzionalità per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Di solito la conformazione di un monopattino elettrico è del tutto simile a quella di uno tradizionale, con una pedana dotata di due (o persino 3) ruote e un manubrio al quale appoggiarsi e con cui effettuare cambi di direzione. Lineare, intuitivo e semplice, quello dotato di batteria ricaricabile non necessita di alcuno sforzo per muoversi, se non l’equilibrio stesso del corpo. Sul manubrio, inoltre, vi sono comandi elementari quali freno e acceleratore, ma molti modelli più evoluti mostrano anche parametri quali il livello di carica della batteria e persino la presenza di connessione Bluetooth.

Il monopattino elettrico può circolare solo su strada ad una velocità non superiore ai 20 km orari.

Ne consegue che si può sfrecciare tra pedoni e traffico con pochi rischi ma risparmiando comunque tempo rispetto a uno spostamento a piedi e con l’autonomia di poter percorrere distanze di qualche decina di chilometri alla volta. In questo caso, l’indicatore di carica della batteria sarà fondamentale per raggiungere la meta prima che essa sia completamente a terra.

A livello di spazio, poi, moltissimi modelli si possono richiudere su se stessi e consentono quindi all’utente di trasportarli su mezzi pubblici o riporli nei piccoli angoli casalinghi. Vi sono monopattini elettrici dotati di sellino, che consentono quindi una posizione più comoda rispetto a quella classica che è rigorosamente in piedi oppure altri che hanno pneumatici adatti a terreni accidentati. Nella scelta del monopattino ideale, infatti, questa è una delle discriminanti principali: se ci si muove solo in città, saranno sufficienti ruote piccole e semplici, mentre per la campagna o i percorsi di trekking si renderanno necessarie gommature scanalate apposta per aderire meglio al suolo dissestato.

I monopattini per bambini sono più piccoli e leggeri, mentre quelli per gli adulti devono possedere telai robusti in grado di reggere un peso medio di 70 chili. Ma esistono varianti che supportano persino il doppio di tale peso, anche se questa opzione inficerà sul prezzo finale. Anche freni e sospensioni hanno il loro ruolo fondamentale sulla fluidità della guida nonché sulla sicurezza: possono trovarsi su una sola delle ruote o su entrambe e rendere l’esperienza di guida più o meno performante su vari tipi di terreno.

Per quanto concerne l’utilizzo sotto alla pioggia, nonostante si tratti di un mezzo elettrico sopporta bene l’umidità ma se lo si lascia sotto a un temporale o le condizioni meteo sono sempre piuttosto avverse, potrebbe rischiare di rovinarsi irrimediabilmente.

Il costo di un monopattino può variare molto a seconda degli optional e della qualità ricercati e arrivare anche qualche centinaio di euro. I vantaggi maggiori sono nel risparmio sui costi del carburante, nella possibilità di raggiungere persino il luogo di lavoro in tempi ridotti e nella versatilità di utilizzo ovunque. Ovviamente, va sempre prestato un occhio attento alla sicurezza, specie di notte, scegliendo modelli dotati di luci o indossando giacche catarifrangenti, specie se ci si muove su strade trafficate.